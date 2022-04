Campobello di Licata, la tradizionale Via Crucis

Nel quadro della “Quaresima 2022”, venerdì 1 aprile, a Campobello di Licata, si terrà la tradizionale Via Crucis. Alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Gesu’ e Maria, sarà celebrata la santa messa. A seguire la Via Crucis, che avrà luogo anche nell’ Unità pastorale Chiesa Madre “San Giovanni Battista” e San Giuseppe, nonché nella chiesa Beata Maria Vergine Immacolata. A causa del coronavirus, la Via Crucis non sarà, pertanto, comunitaria.

Giovanni Blanda

