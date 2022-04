Canicattì, furto in appartamento: due arresti

I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno arrestato due marocchini in flagranza di reato per furto aggravato in concorso.

I due, un 26enne ed un 24nne, sono stati sopresi dai Carabinieri mentre uscivano dall’abitazione di un 68enne pensionato canicattinese dopo averlo svaligiato. I malviventi, dopo essere riusciti ad intrufolarsi all’interno, avrebbero rovistato e prelevato oggetti di valore.

Sarebbe stato lo stesso proprietario ad allertare il 112 facendo così intervenire i Carabinieri che, accerchiata l’abitazione, non hanno lasciato ai ladri.

I due malviventi, dopo l’arresto, devono ora rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Su disposizione del sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento, sono stati tradotti alla Casa circondariale di Enna.