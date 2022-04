Commissariamento città metropolitane, il Comitato Pro Province “diffida” l’assessore Zambuto

Il Comitato Nazionale Pro Province insiste sulla nomina dei commissari nelle tre città metropolitane siciliane, Palermo, Catania e Messina. E critica a tal proposito l’operato dell’assessore regionale agli Enti Locali Marco Zambuto con una lettera a firma del presidente Salvatore Giuseppe Sangiorgi. Una “diffida” nei confronti di Zambuto che viene sollecitato alla nomina dei commissari nelle città metropolitane di Palermo e Messina seguendo il criterio regolare adottato nella Città Metropolitana di Catania.

Il mese scorso, Sangiorgi, aveva già mosso le prime critiche ed oggi torna a sollecitare. Si legge nella nota: “Prendiamo atto della solerzia da parte del presidente Musumeci, dei suoi assessori e nel nostro caso dell’assessore delle autonomie degli enti locali Zambuto, nel nominare i commissari nei comuni seguendo le procedute previste dalle leggi regionali e nazionali. Ma continuiamo a non capire come invece possa persistere l’assenza evidente dello stato di diritto nelle tre Città Metropolitane siciliane, a causa di un’azione politico-amministrativa troppo superficiale e scadente, applicando provvedimenti con criteri diversi e difformi sulla nomina dei rispettivi commissari”.

La lettera continua: “È inspiegabile come si possa passare dalla nomina del commissario straordinario della Città Metropolitana di Catania (12 febbraio 2022), a quella dei tre commissari del Comune di Messina di cui uno con competenza anche nella Città Metropolitana peloritana (22 febbraio 2022), sino alla permanenza in carica nell’assoluta normalità del sindaco metropolitano Orlando”.

“La classe dirigenziale regionale si rifiuta di capire”

“La classe dirigente regionale e nello specifico l’assessore Zambuto si rifiuta di capire, nonostante i diversi solleciti, che il potere politico, indipendentemente dello schieramento di appartenenza, non può e non deve essere esercitato in modo arbitrario e secondo posizioni personali, confondendo spesso la facoltà dall’obbligo”.

“Gravi irregolarità”

La lettera di Salvatore Giuseppe Sangiorgi conclude: “Pertanto, alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, senza linearità di comportamento e dell’agire politico, diffidiamo l’assessore Zambuto ad attivare immediatamente le procedure per la nomina dei commissari nelle città metropolitane di Palermo e Messina, seguendo il criterio regolare adottato nella Città Metropolitana di Catania, cercando di uniformarle e svincolarle dai rispettivi comuni, così come sancito in modo chiaro ed esplicito dalla sentenza della Corte Costituzionale”.