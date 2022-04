“Non versa ritenute previdenziali”, arrestato 47enne

I poliziotti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle hanno arrestato un 47enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza, in seguito ad una condanna del tribunale di Agrigento a due mesi e tredici giorni per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai dipendenti.

L’uomo, nei confronti del quale era stata rigettata la messa alla prova, dovrà scontare la pena in regime di arresti domiciliari.