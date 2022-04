Scuola, come cambia la comunicazione: dirigenti scolastici a confronto

La comunicazione nel corso del tempo è cambiata in ogni campo. Sono entrati in scena i social network che hanno cambiato anche la comunicazione nel mondo della scuola, con una relazione diversa tra dirigenti, professori, e alunni. Ed è proprio su questo aspetto che i dirigenti scolasti della provincia si sono confrontati in un corso di formazione della durata di due giorni all’Hotel Dioscuri di San Leone.

“Ad Agrigento iniziamo questo seminario per dare un supporto ai dirigenti scolastici per affrontare le nuove dinamiche di relazione e comunicazione e per vedere come le scuole si devono attrezzare, e come operatori, tra docenti e personale si devono rapportare con gli studenti e con le famiglie”, ha dichiarato Maurizio Franzò presidente regionale ANP Sicilia.

Dunque è una scuola sempre più a portata di click, e in questi due anni di pandemia legata al Covid-19, tra didattica a distanza, scuole chiuse, si è passati da un rapporto unidirezionale ad una realtà a più voci che partecipano al processo educativo.

“La scuola gioca un ruolo fondamentale, e la pandemia ci ha portato ma anche abituati ad una nuova comunicazione, ci ha portati ad adottare nuove forme di relazione educativa, dice Alfio Russo presidente provinciale ANP Agrigento. Oggi parliamo di nuove strategie comunicative e la scuola deve stare al passo per essere efficace ed efficiente nel territorio in cui viene collocata”.

Presente all’incontro di oggi anche Fiorella Palumbo dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Agrigento che ha dichiarato: “Un sistema comunicativo che è cambiato, la scuola è presente sui social, ma resta sempre un’istituzione fondamentale nella società e deve tenere conto di limiti e paletti che sono fondamentali nella gestione della comunicazione”.

Le Interviste