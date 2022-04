Agrigento, 600 mila euro per il restyling integrale del Circolo del Tennis

Un finanziamento di circa 600 mila euro per il restyling integrale, immediatamente cantierabile, dello storico Circolo del Tennis di Agrigento. E’ un grande risultato per la struttura sportiva che si trova sotto le mura dell’ex carcere San Vito della città dei Templi. Il Circolo del Tennis, che inizialmente era stato escluso per un errore di calcolo dei punteggi dalla graduatoria provvisoria, otterrà dunque l’importante finanziamento per interventi di riqualificazione.

L’ambizioso progetto, redatto dall’architetto Giovanni Spitali e dall’Ingegnere Salvatore Lombardo, prevede oltre alla ristrutturazione del campo da tennis, una club house dotata di sala fitness e solarium, oltre alla realizzazione di un campo di Padel panoramico, unico per la sua posizione. Inoltre verrà anche valorizzata la terrazza da cui si gode un panorama mozzafiato.

Tutto questo sarà possibile grazie all’intraprendenza ed alla dedizione dell’attuale presidente Lucia La Marca che si è avvalsa della professionalità dei citati arch. Spitali e ing. Lombardo la cui idea sarà finanziata al 100% per un importo di circa € 600.000. Il ricorso andato a buon fine, nell’ambito del finanziamento “Sport e Periferie” della Presidenza del Consiglio, è stato curato dall’avvocato Girolamo Rubino.