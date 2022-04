Porto Empedocle, scontro tra tre auto: quattro i feriti

Incidente stradale a Porto Empedocle, in via Vincenzella. Tre le auto che sono rimaste coinvolte, una Fiat Punto,una Suzuki Swift e un’Audi; Quattro i feriti con traumi vari, non in pericolo di vita, sono stati trasferiti da quattro ambulanze del 118 al Pronto soccorso di Agrigento, per le cure necessarie.

Sul posto lanciato l’allarme la Polizia e in supporto una pattuglia dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione pare che la Fiat Punto che proveniva da Porto Empedocle non ha dato la precedenza e si è scontrata con la Suzuki, che a sua volta è stata tamponata dall’auto dietro. Traffico rallentato.