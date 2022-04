Canicattì, donna investita da un suv: caccia al pirata della strada

Una donna di Canicattì, nei giorni scorsi, mentre stava attraversando la strada per andare a prendere la propria autovettura è stata investita da un suv. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” , dove in attesa di essere medicata, è riuscita a notare la donna che l’aveva investita, ma che è poi sparita.

Una volta dimessa, la sessantenne poi, si è presentata al Commissariato cittadino, dove ha formalizzato una denuncia per lesioni personali.

I poliziotti si sono subito recati in via Fasci Siciliani, luogo dell’incidente, per verificare se vi fossero o meno presenti delle telecamere di videosorveglianza; un impianto è stato trovato, ma i filmati non si sono rivelati utili per risalire al Suv.