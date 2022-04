Agrigento, senza green pass sul treno: interviene la Polizia

Alla stazione ferroviaria di Agrigento un venticinquenne agrigentino è stato fatto scendere dal treno diretto per Palermo, perché sprovvisto del Green pass, obbligatorio per viaggiare a bordo dei convogli a lunga percorrenza. Biglietto alla mano, pretendeva di viaggiare senza la certificazione verde, e per convincerlo a lasciare il convoglio ferroviario, sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

