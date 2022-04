Campobello di Licata, emergenza socio-assistenziale da covid19

Dal comune di Campobello di Licata, guidato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, misure di sostegno all’ emergenza socio -assistenziale da covid 19, per soggetti in stato di bisogno. Prevista l’ assegnazione di buoni spesa per acquisto di beni e prodotti di prima necessità. Le domande scadranno lunedì 4 aprile. Per altre informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi sociali.

Giovanni Blanda

loading..