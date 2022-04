Canicattì, furto in un cantiere edile: rubati cavi elettrici

A Canicattì alcuni malviventi si sono introdotti all’interno di in un cantiere edile allestito in una scuola di via Toti, e hanno portato via tubi in rame e cavi elettrici. Un danno quantificato in circa 15 mila euro

A presentare la denuncia è stato l’imprenditore, socio dell’impresa edile che si sta occupando dei lavori; i militari dell’Arma dei Carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.

Si tratta dell’ennesimo “colpo” nel giro di poche settimane all’interno dei cantieri allestiti in alcune scuole della città dell’uva Italia.