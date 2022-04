Carceri, Cimino (M5S): “La situazione deve essere attenzionata”

“La situazione nelle carceri siciliane e italiane in generale deve essere attenzionata. Quanto accaduto a un agente penitenziario di lunga esperienza della struttura di Barcellona Pozzo di Gotto, morto suicida, è l’ultimo triste caso di una serie lunga che ci sollecita a intervenire”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, ritorna sulla situazione delle carceri siciliane dopo essere stata in visita in alcune delle strutture siciliane come Sciacca e Trapani. “Ogni anno le morti di persone che lavorano all’interno degli istituti penitenziari superano la decina, mentre solo nel primo trimestre del 2022 in tutta Italia sono 17 i detenuti morti suicidi. Io ho avuto modo di incontrare il personale del carcere, insieme all’associazione Antigone, con cui denunciamo la situazione delle strutture e abbiamo programmato altre visite. Il nostro obiettivo è quello di denunciare le carenze strutturali e del personale all’interno delle carceri, con il fine di migliorare la vita dei carcerati e l’attività lavorativa del personale”.

