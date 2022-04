Musica, tour green per Elisa: tra le tappe anche la Valle dei Templi di Agrigento

Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live, che la vedrà esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa, a partire da fine maggio e per tutta l’estate. Con un occhio all’ambiente. Oltre 30 le date del ‘Back to the future live tour, che saranno inaugurate da tre appuntamenti all’Arena di Verona, il 28, 30 e 31 maggio. Tre concerti che rientrano nell’ambito dell’Heroes Festival, di cui quest’anno Elisa è direttrice artistica. I concerti sono stati organizzati in location di particolare valore naturale e paesaggistico, pensati sulla base di un protocollo a basso impatto ambientale. Dalla valle dei Templi ad Agrigento all’Auditorium Parco della Musica di Roma. E proprio l’interesse costante di Elisa per il pianeta ha portato l’Onu a nominare l’artista come primo Ally ‘Alleato’ della campagna Sdg Action sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Le ambizioni delle Sdg sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto pacifico, e green, e modellare una nuova realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all’umanità perché l’umanità porrà fine alla crisi climatica. La campagna d’azione Sdg delle Nazioni Unite chiede alle persone di tutto il mondo di #FlipTheScript: trasformare l’apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell’unione. L’Onu ha individuato in tutto il mondo ‘voci’ in grado di ispirare l’azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme.

“Non posso pensare di poter cambiare il mondo con i miei concerti – ha spiegato Elisa – ma spero di poter essere una goccia che assieme a tante altre andra’ a formare un mare. Il mio obiettivo e’ essere il motore di accensione di un cambiamento, per mettere pressione anche alla politica che deve creare le infrastrutture. In Europa ci sono luoghi per i concerti alimentati da pannelli solari, ad esempio. In Italia no”. “Proporro’ il mio concetto di festa in modo sostenibile – ha detto Elisa – e rispetto alle tourne’e precedenti faremo in modo di ridurre l’impatto ambientale dei nostri spostamenti. Fino ad oggi non sapevo quanti tir venivano utilizzati per la produzione, oggi invece lo so e cerchiamo di ridurli al minimo. Trovare parte delle strutture sul posto sara’ un altro passo in avanti e penseremo anche alle realta’ locali per tutta una serie di servizi”. Dopo le serate ‘apripista’ all’Arena di Verona, il tour si snodera’ in tutta Italia, anche il luoghi particolari. Se l’apertura del tour sara’ al Parco dei Ragazzi del 99 a Bassano del Grappa, il 3 luglio alle 13 Elisa sara’ in provincia di Cuneo, al Vallone di Sant’Anna, per Suoni dal Monviso, per poi raggiungere qualche giorno dopo il Forte di Bard in Valle D’Aosta. A Molfetta sara’ invece alla Banchina San Domenico e ad Agrigento alla Valle dei Templi. “Durante i concerti – ha detto Elisa – il tema della sostenibilita’ ci sara’ in maniera artistica, senza limitare la magia, il trasporto e anche la leggerezza che deve avere un live”.