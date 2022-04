Canicattì, rapinano donna mentre fa benzina: bloccati dalla Polizia

Una donna impegnata a fare rifornimento di benzina alla sua auto, è stata affiancata e aggredita, da una coppia e si sono fatti consegnare i soldi che aveva in tasca. Magro il bottino: 50 euro. I due rapinatori, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati dai poliziotti del Commissariato cittadino.

La rapina è avvenuta nel pomeriggio, in via Carlo Alberto, in un distributore di carburante alla periferia nord di Canicattì. I due presunti rapinatori sono stati fermati poco più tardi.

loading..