Salute, all’Ars interrogazione per misure urgenti a minori affetti da patologie psichiatriche, Caputo (FI): “Serve una presa di posizione immediata supportata da norme certe”

“Le criticità riscontrate dall’inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare Antimafia dell’Ars, circa l’insufficiente attivazione dei servizi semiresidenziali e residenziali, rivolti ai soggetti minori affetti da patologie psichiatriche, oltre alla recente nota dell’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, con cui si ribadisce la competenza esclusiva dell’Assessorato per la Salute, pone in essere riflessioni più approfondite al fine di comprendere le cause che hanno scaturito tali disservizi”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, on. Mario Caputo, il quale ha appena depositato all’Ars un’interrogazione al Governo, con urgente risposta in Aula.

“Si tratta di un argomento molto delicato e diffuso, che riguarda categorie sensibili come i minori – conclude il Parlamentare. Non possiamo permettere che resti privo di un intervento normativo e di una presa di posizione immediata. Pertanto, valuto improcrastinabile l’intervento del Governo regionale e, in qualità di Parlamentare, confido nell’imminente applicazione delle misure previste dai decreti (inter-assessoriale del 31/07/2017 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/01/2017)”.