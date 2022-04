Agrigento, l’arcivescovo Damiano dispone nuove nomine

L’Arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano ha reso note le seguenti nomine.

Dott.ssa Filomena Virone vice cancelliere della Curia Arcivescovile.

Dott. Salvatore Casino Papia responsabile dei Servizi Informatici della Curia Arcivescovile nella qualità di:

– incaricato diocesano per l’informatica

– delegato intranet

– responsabile Sito Web diocesano – delegato WebSidi

Arch. Nunzia Licata referente diocesano del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica.

Don Alessio Caruana cappellano dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Don Vincenzo Sazio, mantenendo l’incarico di parroco dell’UP San Giuseppe-San Giacomo di Agrigento, assume l’incarico di direttore dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Don Antonino Campiciano e mons. Gaetano Di Liberto coadiuveranno rispettivamente il nuovo cappellano dell’Ospedale di Sciacca e il nuovo direttore dell’Ufficio per l’I.R.C. fino a nuove disposizioni.

Don Baldassare Reina conclude il mandato di rettore del Seminario Arcivescovile per prestare servizio presso la Congregazione per il Clero a Roma. Don Giuseppe Cumbo, vicario generale, accompagnerà come rettore ad interim la comunità del Seminario.