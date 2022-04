Canicattì, 74enne minacciato con pistola e rapinato in casa

Brutta disavventura per un pensionato 74enne di Canicattì che è stato minacciato con una pistola e rapinato in casa. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato in un’abitazione lungo via Vittorio Emanuele.

Un malvivente, con il volto travisato da un passamontagna e armato di pistola, è riuscito a intrufolarsi all’interno della casa del pensionato. Una volta dentro ha minacciato l’uomo intimandogli di consegnare soldi e gioielli ma, non riuscendo nell’intento, si è “accontentato” soltanto del telefono cellulare del proprietario di casa. Poi la fuga.

L’anziano, scosso per quanto accaduto, si è recato l’indomani mattina a presentare denuncia ai carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità del malvivente.