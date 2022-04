Due milioni di euro per opere nell’agrigentino, l’intervento di Forza Italia

La Giunta regionale ha deliberato numerosi finanziamenti a favore di opere in Sicilia. In particolare nella provincia agrigentina si tratta di: 10.000 euro all’Associazione italiana vittime della strada per la realizzazione di un monumento dedicato alle vittime della strada in Agrigento; 281.142 euro al Comune di Sambuca di Sicilia per il progetto di riconfigurazione Antico Acquedotto “Archi” (terremoto del Belice); 800.000 euro al Comune di Burgio per operazioni di rigenerazione di piazza Santa Maria; 600.000 euro al Comune di Agrigento per completamento e messa in sicurezza della Villa del Sole; 600.000 euro al Comune di Agrigento per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Empedocle.

In proposito intervengono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, che affermano: “Quanto deliberato dalla Giunta regionale conferma e rilancia l’attenzione rivolta e l’impegno profuso da Forza Italia verso il territorio agrigentino, sostenuto nel governo della Regione dall’assessore azzurro Marco Zambuto. Forza Italia ancora una volta testimonia in concreto, con il finanziamento di opere pubbliche, la linea della politica dell’agire e non dell’annuncio, ottenendo risultati a favore dello sviluppo economico e dell’occupazione nella provincia agrigentina”.