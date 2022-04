Eros Ramazzotti a settembre in concerto alla Valle dei Templi

Cinque arene tra le più prestigiose al mondo per dieci anteprime esclusive: partirà dall’arena La Maestranza di Siviglia il 15 settembre il World Tour Première di Eros Ramazzotti. Prodotto da Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale Cts Eventim, il tour porterà Eros Ramazzotti in alcune delle arene più importanti del mondo, per inaugurare un nuovo viaggio discografico che prenderà il via a settembre 2022. Ramazzotti sarà in Italia il 17 e 18 settembre al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento e all’Arena di Verona il 20, 21, 23 e 24 settembre. Il World Tour Première toccherà poi un’altra città culla della cultura europea, Atene, dove Ramazzotti si esibirà il 1 ottobre ed infine questa prima tranche di anteprime esclusive si chiuderà il 6 e l’8 ottobre al Caesarea Amphitheater di Caesarea. “Siamo orgogliosi ed elettrizzati di poter finalmente tornare sul palco- afferma Gaetano Puglisi, manager di Ramazzotti a capo di Radiorama- dopo questo periodo di stop forzato siamo pronti a portare la nuova musica di Eros in giro per il mondo e a lavorare anche per riportare in auge un modo totale e completo di intendere l’esperienza musicale. Stiamo preparando diverse sorprese che coinvolgeranno i fan a partire già da queste anteprime del tour: concerti che abbiamo fortemente voluto per festeggiare questo nuovo progetto discografico che Eros ha costruito in ogni dettaglio negli ultimi due anni”. Il tour arriva in un momento delicato per il mondo ma con uno scopo preciso: “Sono contro la guerra- afferma Eros Ramazzotti- se uno di noi, uno qualsiasi di noi essere umani, in questo momento sta soffrendo, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perchè ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. Non faccio dunque questo annuncio a cuor leggero, con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore pesante e gonfio di amarezza ma nonostante tutto con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di conforto e gioia, che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili”. I biglietti per il tour sono disponibili da oggi su www.erosramazzotti.com e su www.vertigo.co.it.

