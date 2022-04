Favara, bonificata dai rifiuti la rotonda in direzione Statale 640

grazie al lavoro condotto dall’assessore all’Ecologia Lillo Attardo, è stata bonificata (senza costi aggiuntivi per il comune) l’area della rotonda che da Favara conduce in direzione della statale 640, trasformata dagli incivili in una immensa discarica a cielo aperto. Le operazioni sono state condotte dalle ditte che gestiscono in città il servizio di igiene ambientale.

L’Amministrazione, attraverso l’assessore Lillo Attardo , ha formalizzato una richiesta di installazione di impianti di sorveglianza a circuito chiuso ad Anas, affinché situazioni di degrado di questo tipo non abbiano a ripetersi in futuro.