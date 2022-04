Favara, bruciate due auto nella notte: indagini in corso

Notte di fuoco nel pieno centro storico di Favara. L’automobile di un operaio 38enne del posto – una Renault Megane – è stata danneggiata pesantemente da un rogo divampato per cause ancora in corso di accertamento. L’incendio, propagatosi in pochi minuti, ha interessato anche un’altra automobile parcheggiata nelle adiacenze, una Alfa Romeo 156.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti che hanno notato una colonna di fumo e l’odore acre di bruciato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Presenti anche i carabinieri della Tenenza di Favara che hanno avviato le indagini