Pasqua a Licata, Marcello Giavarini penserà alle luminarie e alla banda musicale

Marcello Giavarini, imprenditore licatese per anni residente all’estero, interviene sul dibattito relativo alle processioni della Settimana Santa a Licata, e si dice pronto a contribuire a parte delle spese per le luminarie dei corsi principali e della banda musicale, nel caso in cui ci fosse un ripensamento e si decidesse di tenere i Riti di Pasqua nelle piazze.

“Sono molto legato alla mia città d’origine e ricordo – dice l’imprenditore – di avere partecipato costantemente, da ragazzo, alle processioni. Il Covid, purtroppo, ci ha tolto anche la possibilità di manifestare la nostra devozione nelle piazze nei giorni della Settimana Santa. Mi rendo conto che l’allarme per la pandemia non è cessato e quindi comprendo le ragioni di chi ha scelto di non tenere le processioni, ma vorrei ribadire che nel caso in cui si tornasse su questa decisione, sarei pronto a dare il mio contributo, per rendere la mia città più accogliente nei giorni della festa. Rivolgo inoltre un appello al sindaco: qualora non ci fosse alcun ripensamento, credo sarebbe comunque il caso di vestire a festa la città con le luminarie. Sono pronto a contribuire comunque. Al tempo stesso comprendo, conclude Giavarini, nella condizione di imprenditore che intende tornare e vivere sempre più la città e ad investirvi, le ragioni di commercianti e titolari di attività produttive che vedevano nei Riti della Pasqua un’opportunità per le proprie aziende, dopo i due terribili anni di Covid”.

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ringrazia l’imprenditore licatese Marcello Giavarini che ha deciso di contribuire, in occasione delle festività di Pasqua, alle spese per l’installazione delle luminarie nei corsi principali e per la banda musicale.

Marcello Giavarini, come si ricorderà, insieme ad altri imprenditori, in occasione dello scorso Natale ha contribuito economicamente, collaborando con l’amministrazione comunale, per la realizzazione del cartellone di eventi.