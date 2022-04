Agrigento, saranno realizzate quattro postazioni bike sharing

Aggiudicato in via definitiva l’appalto per la costruzione di quattro postazioni charging station per il bike sharing. I lavori saranno effettuati dalla ditta T.M.R. srl di Sant’Agata di Militello per un importo complessivo poco superiore ai 160 mila euro.

Tre delle postazioni sorgeranno in centro città: Piazza Marconi, Piazza Sinatra e alla stazione Bassa. Un’altra, invece, sarà posizionata in via Nettuno, a San Leone.

Lo scopo è quello di creare spazi attrezzati in cui si possano affittare bici e mezzi elettrici offrendo servizi di micro-mobilità alternativa ad impatto zero. Per ogni postazione saranno presenti 15 biciclette elettriche con colonnina ricaricabile con autonomia di circa 60 ore.