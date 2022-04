Canicattì, svuotati serbatoi mezzi dei rifiuti e portati via 600 litri gasolio

Ladri ancora in azione a Canicattì, in contrada Giuliana, nell’area in cui sono parcheggiati gli autocompattatori della ditta Sea, azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

Ignoti, riuscendo a intrufolarsi nella rimessa, hanno rubato probabilmente con l’ausilio di tubi in gomma ben 600 litri di gasolio dai mezzi parcheggiati. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato un operaio dell’azienda nel momento in cui stava per iniziare il proprio turno di lavoro.

Allertati i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato immediatamente le indagini. Un aiuto nell’identificazione dei ladri potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sicurezza.