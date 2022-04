Chiesa in uscita, a Canicattì un’adorazione per i giovani nella movida del venerdì sera

“Aquile in volo verso te”. È lo slogan dell’adorazione eucaristica rivolta ai giovani in programma, venerdì sera, 8 aprile, nella chiesa San Domenico, a Canicattì. L’iniziativa è organizzata dalla PGC (Pastorale Giovanile Cittadina), in cui confluiscono i rappresentanti di ogni parrocchia, che è guidata dai sacerdoti don Calogero Sallì, don Biagio Comparato, fra Augusto Magno e fra Luigi Librera, in collaborazione con i parroci della città. La serata sarà suddivisa in vari momenti e animata da segni e canti. Inoltre, i presenti avranno la possibilità di accostarsi alla Confessione in vista delle festività pasquali. L’ingresso è libero, nel rispetto delle regole anti Covid. Inizio alle 21. Ma sentiamo l’invito dei giovani.

loading..