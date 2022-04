Favara, recupero beni confiscati alla mafia: una sarà destinata ad asilo

Altri tre importanti progetti sono stati formalizzati dall’amministrazione comunale di Favara perché possano essere ammessi a finanziamento. Si tratta di due iniziative destinate al recupero di immobili confiscati alla mafia e una che consentirà la creazione di un asilo comunale per una spesa prevista complessiva di oltre 8 milioni di euro.

Andando nel dettaglio, i progetti riguarderanno, nei primi due casi, la realizzazione di uno spazio di coworking (2.400.000 euro circa) e il recupero dell’ex palazzo Baio (5.200.000 euro circa) e la rifunzionalizzazione di parte del “Boccone del Povero” per realizzare un asilo nido (590.000 euro circa).

“Si tratta di tre importanti opportunità per la nostra città. Ringrazio per il lavoro realizzato l’energy manager Erika Matina e il consigliere comunale Pd Salvatore Bellavia – dice il sindaco Antonio Palumbo -. Stiamo gettando le basi per un futuro diverso per la nostra città: se le proposte progettuali finora consegnate saranno tutte realizzate avremo dinnanzi a noi anni ricchi di opportunità per i favaresi”.

