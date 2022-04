Quindicenne accoltella coetaneo: “Io vittima di bullismo”

E’ accusato di tentato omicidio un quindicenne che, venerdi’ scorso, in via Plebiscito, a Pachino, nel Siracusano, ha accoltellato un coetaneo al culmine di una lite. Il minore e’ stato sottoposto a fermo e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori di Catania ha convalidato la misura cautelare, disponendo il suo trasferimento nel carcere minorile della citta’ etnea.

Nel corso del suo interrogatorio, il quindicenne, assistito dall’avvocata Ornella Burgaretta, ha ammesso i fatti, spiegando di avere agito perche’ da mesi era vittima di bullismo da parte del suo aggressore. Secondo la sua versione era ormai esasperato e cosi’ avrebbe compiuto quel drammatico gesto.