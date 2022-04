Sciacca, Valenti non si ripresenterà alle elezioni comunali

Sciacca si prepara alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 12 giugno. Non concorrerà alle elezioni l’attuale sindaco Francesca Valenti che ha confermato che non si ricandiderà.

“Per ragioni personali non mi candidato, arrivo logorata alla scadenza del mandato ma è perché non sono stata brava a comunicare”, commenta la sindaca Valenti intervista dalla tv locale Telemontekronio.

“Ho messo i conti in ordine, ma sono la prima ad ammettere che le cose non funzionano, ma abbiamo lavorato ed i risultati si vedranno. Abbiamo sistemato cose importanti e lavorato con cose che non sono visibili, ma che in prospettiva si toccheranno con mano”, ha continuato Valenti.

E in vista delle elezioni ha parlato anche delle porte chiuse al Pd da parte di alcuni protagonisti della prossima competizione elettorale: “Siamo noi che non vogliamo avere a che fare con questi candidati, non accetto il loro giudizio nei nostri confronti”.