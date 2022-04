Tragedia a Favara, figlio si spara e madre muore di infarto

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quella che è stata una vera e propria tragedia familiare avvenuta nel tardo pomeriggio in un appartamento di via Bachelet, a Favara. Il bilancio è pesantissimo: due morti.

I carabinieri della Tenenza di Favara e della Compagnia di Agrigento stanno verificando la dinamica esatta di quanto avvenuto ma – secondo quanto emerso – sarebbe andata così: il figlio, che viveva con la donna, si è suicidato con una pistola appartenente al defunto padre (legalmente detenuta) e la madre, una volta rientrata in casa, non ha retto alla scena ed è stata colta da un infarto. In un primo momento, invece, era filtrata la dinamica opposta cioè che il figlio avesse premuto il grilletto dopo aver visto la madre morta per un malore.

In attesa di chiarire con precisione quanto avvenuto quel che rimane certo è la tragedia dell’avvenimento.

A chiamare le forze dell’ordine è stato il fratello del suicida che abita alk piano superiore. che ha udito lo sparo . Sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara, i militari dell’Aliquota di Agrigento e un’ambulanza.