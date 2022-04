Viabilità, lavori in appalto per le strade provinciali nel territorio di Sciacca

Saranno realizzate opere di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le S.P. n. n° 54 “Sciacca – Monte Kronio”, la S.P. 76 “Sciacca – Salinella” e la S.P.r, n° 10 “ex Regionale Sciacca – Salinella”, per una lunghezza complessiva di circa venti km. Si tratta di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Sciacca e Caltabellotta. L’importo a base d’asta del lavori è stato fissato in 615.000,00 euro. Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire, con le modalità specificate nell’avviso, entro le ore 12:00 del giorno 17 maggio 2022 la propria istanza. L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli il 19 maggio 2022 alle ore 08:30 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di Via Acrone 27 ad Agrigento.

Prevista dal settore Infrastrutture Stradali dell’Ente la realizzazione di opere di risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo; il ripristino delle opere di presidio stradale esistenti e la costruzione di nuove cunette; la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame per evitare lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabile; la rimozione di materie, detriti e fanghiglia dalla sede stradale a seguito di eventi atmosferici straordinari, eseguita con mezzi meccanici a nolo e mano d’opera in economia. Inoltre è richiesta la manutenzione della segnaletica stradale e le barriere di protezione a tutela della pubblica incolumità.

Per favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si può consultare il sito internet dell’Ente www.provincia.agrigento.it, dove è disponibile la documentazione necessaria.