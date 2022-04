Agrigento, danneggiate tre auto nel giro di poche ore

Raid vandalici ad Agrigento dove nel giro di poche ore sono state prese di mira, e danneggiate, tre autovetture due delle quali di proprietà di persone residenti in provincia.

Il primo episodio si è verificato in via Ugo La Malfa: la Bmw di un 47enne palermitano è stata rigata con un oggetto appuntito. Poco dopo lo stesso copione si è registrato in via Empedocle. Questa volta ad essere presa di mira è stata la Citroen C3 di una 46enne di Porto Empedocle.

L’ultimo fatto è accaduto in via Dante dove ad essere danneggiata è stata la Toyota Aygo di un 37enne agrigentino. Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.