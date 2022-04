Campobello di Licata, auto si ribalta: una 48enne in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale si è’ verificato nella tarda mattinata in contrada Tre Fontane, a Campobello di Licata.

Il bilancio e’ di due feriti: una donna di 48 anni e un uomo di 53 anni. Entrambi, originari della Romania, viaggiavano su una Golf che, per cause ancora in corso di accertamento, si è’ ribaltata. La 48enne sarebbe in gravi condizioni ed e’ stata trasferita con un elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Anche l’uomo, il cui quadro clinico sembra meno grave, e’ stato trasportato in ambulanza nel nosocomio nisseno. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.

loading..