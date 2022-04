Campobello di Licata, Quaresima: “A tu per tu con la croce”

“A tu per tu con la croce” è l’appuntamento religioso in programma venerdì 8 aprile, alle ore 21, presso la chiesa Beata Maria Vergine dell’ Immacolata, nell‘ ambito della quaresima. Alle ore 17, nella chiesa di Gesu’ e Maria, santa messa e, a seguire, la Via Crucis. Alle ore 19,30, nella chiesa madre San Giovanni Battista, liturgia penitenziale per tutti.

Giovanni Blanda

