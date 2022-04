Canicattì: portati via infissi, porte e persiane da villetta

Ladri in azione in contrada Pagliaro-Buccheri, a Canicattì. Ignoti, approfittando delle ore notturne, hanno deciso di smantellare una villetta di proprietà di un 47enne imprenditore agricolo del posto portando via porte, infissi e persiane. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 10 mila euro.

A fare la scoperta è stato il proprietario, che in questo periodo dell’anno risiede in un’altra abitazione, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Al via le indagini.