Ospedale di Agrigento, disagi ascensori e non solo: le denunce dei cittadini

L’Ospedale “San Giovanni Di Dio” di Agrigento versa in condizioni strutturali preoccupanti. A monte dei disagi lamentati dall’utenza principalmente il fatto che molti degli ascensori non sono funzionanti da qualche giorno, e molti pazienti che, si sottopongono a terapie ai piani alti dell’ospedale, arrivano al piano stanchissimi. Raccolta la denuncia abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione generale dell’Asp di Agrigento che ci comunica: “il Settore tecnico comunica che sono in corso iniziative di manutenzione per gli inconvenienti. Peraltro, a breve, è previsto un nuovo contratto di manutenzione che consentirà di appianare diverse difficoltà e intervenire per migliorare sensibilmente la funzionalità degli impianti elevatori”.

Ma le lamentele non sono finite; un utente ci racconta pure che le stampanti al piano dell’accettazione ricette non funzionano, al bar tabacchi all’interno della struttura ospedaliera manca il toner, e di conseguenza per effettuare una fotocopia di un documento si è costretti a prendere la macchina e a spostarsi in città, ma non tutti possono farlo. Disagi che a quanto pare si ripeto anche all’interno dei reparti, e sono gli stessi medici che provvedono a comprare ciò che manca.

Ci fanno presente pure della mancata sicurezza all’interno del piano Covid, prima l’area grigia era accessibile solo ai medici e infermieri impegnati nell’emergenza e adesso la porta di accesso è sempre aperta, e qualsiasi persona riesce ad accedere al piano con molta facilità. Molti reparti sono sporchi nei corridoi e le scritte sui muri nel reparto nascite continuano ad essere presenti.

Ci spiace raccontare una pagina triste dell’Ospedale di Agrigento, perchè vorremmo piuttosto raccontarvi della buona sanità e della valenza professionale di molti medici che ne fanno parte.