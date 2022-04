Pantelleria, mega festa nel bar in piazza: denunce

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno denunciato quattro isolani, che avrebbero organizzato una serata danzante in un noto bar del centro dell’isola con tanto di DJ, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento e mancanza di licenza rilasciata da Autorità di P.S.

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, venivano chiamati ad intervenire al centro del paese in quanto erano giunte diverse segnalazioni per musica ad alto volume.

Giunti sul posto i Carabinieri riscontravano la veridicità delle segnalazioni constatando la presenza all’interno del bar adibito a discoteca di circa 200 persone intente a ballare a suon di musica selezionata da ben 2 DJ.

Dopo aver riscontrato il pubblico spettacolo in corso, non autorizzato, nonché l’alto volume della musica, i militari operanti procedevano al sequestro dell’attrezzatura musicale (microfoni, casse audio, consolle da dj) e alla denuncia del titolare e del dipendente del bar nonché dei 2 DJ intenti ad animare la serata.