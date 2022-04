Agrigento, rischi e pericoli del web: Polizia incontra i giovani

Si è svolto nel piazzale antistante la Questura di Agrigento, un incontro formativo tra gli agenti della Polizia Postale e gli studenti agrigentini nell’ambito della campagna “Una vita da social”. L’obiettivo è quello di formare ed educare i più giovani a riconoscere eventuali rischi che si possono incontrare sul web.



Così Francesco Lo Cicero, della Polizia Postale di Palermo: “Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri ragazzi strumenti utili per potersi difendere sul web. Cerchiamo di offrire il nostro supporto e la nostra esperienza per evitare che i giovani vadano incontro a pericoli che non sono abituati a riconoscere su internet. Spingiamo quanto più possibile nell’intento di coinvolgere anche gli adulti affinché i temi della sicurezza informatica e una sorta di educazione in tal senso entri a far parte nel bagaglio culturale dei ragazzi”.