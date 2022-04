Aragona, incendio in abitazione: salvi madre e figlio

Tragedia sfiorata ad Aragona, nell’Agrigentino, dove una donna di 95 anni e il figlio di 63 ieri sera sono rimasti feriti nell’incendio divampato nella propria abitazione, forse a causa di una stufa troppo vicina al divano.

Le fiamme si sono rapidamente propagate nell’abitazione di via Maggiordomo, divorando mobili e suppellettili. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio e consentito di mettere in salvo madre e figlio, che sono stati trasportati in ospedale.

Hanno riportato ustioni e una lieve intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.