Incidenti, scooter contro auto: morto 21enne

Incidente stradale mortale la nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, a Palermo.

La vittima è un 21enne, Giuseppe Carista.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane.

Ancora tutta da accertare la dinamica dei fatti. L’incidente si è verificato tra le vie Li Bassi e Lucchini. Il giovane era a bordo di un Free Piaggio quando, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro un’Audi Q3. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo a causa dell’impatto il 21enne aveva riportato delle vaste e gravi lesioni interne. Ai sanitari è apparso subito che le sue condizioni fossero davvero disperate.

Toccherà alla sezione Infortunistica della Polizia municipale ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.