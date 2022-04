Ravanusa. Iniziano i Casting per essere selezionati nel film “IRENE6”

Nella giornata di Sabato 9 aprile ’22 dalle ore 15:00 alle 20:00, presso i locali della Biblioteca Comunale “G.Zagarrio” sita in Via delle Scuole n°37 a Ravanusa (AG), si svolgeranno i casting per selezionare attori, attrici e comparse di una età compresa tra i 18 e i 60 anni per il film “IRENE6”, scritto dal Regista Enzo Sciascia.

Per partecipare a questa selezione è necessario: la fotocopia di un valido documento d’identità e possedere il Green-pass.

La produzione insieme alla direzione del casting – con questa nota – vi invita secondo le indicazioni soprascritte a partecipare a questi provini che selezioneranno in questa fase finale i protagonisti del film “IRENE 6”.

