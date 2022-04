A Sciacca un uomo di 72 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via delle Azalee.

Da giorni i vicini non lo vedevano e questo pomeriggio hanno lanciato l’allarme. Sul posto vigili del fuoco e i sanitari del 118 che sono entrati in casa e hanno trovato l’uomo riverso sul pavimento. Non ci sono dubbi sulla morte naturale.

loading..