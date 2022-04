Camminava lungo i binari ferroviari, giovane donna salvata da Polfer

Camminava, in stato confusionale, lungo i binari ferroviari nei pressi di Trabia, nel Palermitano.

A trarre in salvo la giovane donna sono stati alcuni operatori della Polfer di Agrigento impegnati in un servizio di pattugliamento a bordo treno nella tratta Agrigento-Palermo.

I poliziotti hanno notato la donna all’interno di una galleria, hanno fermato la corsa del treno e l’hanno fatta salire a bordo per poi affidarla alle cure del personale sanitario fatto intervenire alla stazione di Palermo centrale.

Gli accertamenti hanno evidenziato che la ragazza, in evidente stato confusionale, si era allontanata da un ospedale del capoluogo dove era in cura per le sue condizioni psichiche.