Canicattì, raffica di raid vandalici e auto danneggiate

Non sembra arrestarsi l’ondata di microcriminalità a Canicattì. Nelle ultime ore sono stati ben quattro i raid vandalici messi in atto da ignoti. Ad essere prese di mira alcune autovetture parcheggiate lungo la carreggiata.

In via Monforte è stato sfondato il finestrino sul lato guida di una Audi di proprietà di un 34enne. I ladri hanno anche portato via un borsello con all’interno la carta di credito, i documenti e 105 euro in contanti. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto.

In via Verona è stata danneggiata la carrozzeria di una Fiat Panda di proprietà di una 58enne mentre in via Regina della Pace i malviventi hanno danneggiato una Nissan Qashqai di un 30enne. E ancora raid si sono registrati in via San Gaetano, dove si trovava parcheggiata una Mercedes di un 22enne e, infine, in via Senatore Sammartino, dove è stata presa di mira una Citroën C3 di un 72enne.

Indagini sono in corso da parte degli uomini delle Forze dell’Ordine per cercare di identificare i vandali in azione.