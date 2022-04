Turista svizzero precipita con il parapendio e muore a Letojanni

Tragedia a Letojanni, nel Messinese. Un turista svizzero di 58 anni è morto in mare dopo che si era lanciato in volo col parapendio con amici dal campo di Gallodoro. Il corpo è stato recuperato dopo l’intervento dei presenti che lo hanno raggiunto in acqua. I carabinieri sono intervenuti sul posto.

Avviate le indagini per risalire alle cause dell’incidente. Intervenuto anche il personale del 118.