Agrigento, era accusato di aver truffato assicurazione: assolto

Il tribunale di Agrigento ha disposto l’assoluzione nei confronti di un uomo accusato di aver architettato una truffa ai danni della compagnia assicurativa “Generali Spa”. L’uomo, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, è stato prosciolto in quanto l’ennesima assenza in aula del querelante è stata ritenuta equivalente ad una remissione di querela. La vicenda scaturisce da un incidente stradale avvenuto in via Cavaleri Magazzeni nel settembre 2014.

L’uomo aveva riportato lesioni gravi ed era stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una volta denunciato il sinistro all’assicurazione l’imputato aveva però rappresentato due dinamiche diverse dello stesso avvenimento. Per questo motivo la compagnia assicurativa si era insospettita ingaggiando un investigatore privato. Durante il processo è comparso soltanto l’ispettore dell’assicurazione ma mai il rappresentate legale della società e così – al termine del dibattimento – il giudice ha preso atto della mancata comparizione del querelante assolvendo l’imputato.