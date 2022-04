Canicattì, panico per l’incendio della macchinetta del caffè in ospedale

Momenti di apprensione per l’incendio della macchinetta automatica che distribuisce il caffè nelle vicinanze del reparto di pediatria dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Il rogo, la cui natura accidentale sembra certa, è avvenuto nelle scale del nosocomio nel tardo pomeriggio di sabato.

Ad accorgersi della fiamme, innescate da un cortocircuito della macchinetta, sono stati alcuni sanitari. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento che sono arrivati sul posto in poco tempo. Per fortuna l’incendio è stato isolato e domato e non ci sono state gravi conseguenze.

Sul posto anche i carabinieri. Una ditta specializzata ha poi rimosso i restanti detriti. Non è stato inoltre necessario evacuare o sospendere le attività dell’ospedale.