Favara: portati via da abitazione pistola, munizioni e soldi

Ladri in azione in un’abitazione in via Portella della Ginestra, nel centro di Favara. Ignoti, approfittando dell’assenza del proprietario di casa tra le 7:30 e le 10:30 del mattino, sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento.

Una volta entrati hanno scassinato l’armadietto in cui era custodita una pistola Beretta calibro 7.65 con relativo munizionamento.

Ladri che hanno rubato anche una somma di 200 euro in contanti. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato l’82enne pensionato al rientro in casa. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara che hanno avviato le indagini.