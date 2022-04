Fondi ai Comuni marginali, opportunità per cittadini, imprese e commercianti

Al via le procedure per assegnare i fondi ai Comuni marginali a cittadini, imprese e commercianti. E’ stato pubblicato il bando per la manifestazione d’interesse per l’assegnazione delle risorse previste da questa specifica misura che riguarda gli anni 2021-2023. Un’importante opportunità che riguarda anche alcuni territori siciliani che potranno attrarre cittadini e investimenti contri spopolamento e impoverimento del tessuto economico e produttivo.

Il fondo di sostegno ai Comuni marginali è un contributo di 180 milioni euro, assegnati a 1.187 comuni italiani, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento e con un basso livello di redditi della popolazione residente. Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale a Lercara Friddi, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Il finanziamento assegnato al Comune di Lercara Friddi, nel palermitano, è di 368.866,24 euro per il triennio 2021-2023. “Una opportunità che se raccolta al meglio dai destinatari – dichiara il sindaco Luciano Marino – potrà contribuire a far rimanere, nel nostro paese, i giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di lavorare per la crescita della propria comunità. Il bando ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ diventa un’importante occasione per attrarre, anche grazie al regolamento case ad un euro, nuovi abitanti e per riscoprire questo meraviglioso territorio, ricco di storia e tradizioni”.

Stimolare l’imprenditoria

“Queste significative risorse – aggiunge l’assessore alle Politiche produttive, Ciro Caltabellotta – potranno contribuire alla creazione di un sistema di sollecitazioni e agevolazioni rivolte all’imprenditoria che, così stimolata, sarà a sua volta in grado di rimettere in circolo altre risorse aggiuntive. L’amministrazione comunale, attraverso questo bando vuole incoraggiare cittadini e imprese a farsi promotori di sviluppo”. “Un bando, pensato dall’amministrazione comunale, che si pone come obiettivo quello di generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali a Lercara Friddi – prosegue l’assessore alle Politiche finanziarie e culturali, Rosario Fabio Oliveri – che contribuiranno al rilancio della nostra comunità, una comunità dove vivere e lavorare. Per questo mi auguro che soprattutto i giovani prendano seriamente in considerazione questa iniziativa e decidano di impegnarsi, con creatività ed originalità, perché solo così si potrà donare, al nostro territorio, la speranza di una reale rinascita economica, culturale e turistica”.