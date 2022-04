Illustrata a Canicattì la convenzione tra Credito Sportivo e ACSI

Importante iniziativa organizzata dal Comitato Regionale dell’ACSI Sicilia a Canicattì, relativa agli incentivi da parte del Credito Sportivo alle associazioni sportive in un momento delicato post pandemia.

All’iniziativa svolta presso la splendida cornice del Teatro Sociale di Canicattì alla presenza di decine di presidenti e rappresentanti di varie associazioni sportive provenienti da tutta la Sicilia, sono intervenuti: Il presidente Regionale dell’ACSI Sicilia Salvatore Balsano, Giancarlo La Greca del consiglio Nazionale dell’ACSI, il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, l’assessore allo sport Giuseppe Corsello e in rappresentanza dell’Assemblea Regionale Siciliana, la deputata Regionale On. Giusy Savarino.

Dopo gli interventi delle autorità la parola è passata al Dott. Gianluca D’Antoni dirigente del Credito Sportivo e responsabile settore sud, che ha illustrato il Protocollo d’Intesa tra l’Istituto del Credito Sportivo e l’Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI), con il quale sono state stabilite le linee della collaborazione tra le due realtà, caratterizzata da strumenti finanziari e servizi che concorreranno a dare ulteriore impulso alla promozione sociale di attività sportive, culturali, educative e ricreative, finalizzate a migliorare il benessere delle persone.

L’accordo, con validità triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate all’ACSI di poter usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata al mostro Istituto, e da una lettera di referenza dell’Ente.

Significativa, inoltre, la misura denominata “Valore Sport per tutti”, riservata all’Ente e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a € 3.000.000 a tassi d’interesse completamente azzerati, relativi alla realizzazione, la riqualificazione, la messa a norma, l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e l’efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso l’acquisto delle relative aree.

