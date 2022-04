Lampedusa, realizza piscina abusiva: denunciata 45enne

Proseguono i controlli anti-abusivismo dei carabinieri della stazione di Lampedusa. I militari, nel corso di una ispezione in un’abitazione in via del Sole, hanno scoperto una piattaforma di 90 metri quadrati e due cisterne sprovviste di autorizzazione. Quando hanno chiesto la documentazione alla proprietaria della casa, una casalinga di 45 anni, si sono resi conto dell’abuso. Così la donna è stata denunciata per abusivismo edilizio e tutto è stato posto sotto sequestro.

